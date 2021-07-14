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Tüyler ürperten olay: Anne, çocuğunu yangından aşağı atarak kurtardı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan anne, küçük çocuğunu kurtarmak için inanılmaz bir olay gerçekleştirdi.

Sosyal medya yayılan görüntülerde, annenin küçük çocuğunu kurtarmak için aşağıda bekleyen kalabalığa attığı görüldü.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTULDU
Çocuk, caddedeki yardımseverlerin çabalarıyla yara almadan kurtuldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
13 Temmuz'da Durban'daki bir binada çekilen görüntüler, sosyal medya ve yerel medyada geniş yer buldu.

Şimdiye kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüşmüştü.

Etiketler anne baba güney afrika
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