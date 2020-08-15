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  3. 15 Ağustos 2020 14:58

Tuz Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü!

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Tuz Gölü'nü ziyaret eden bazı kişilerin, koronavirüs maskesini yere attıkları görüldü.

Tuz Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü!
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Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, vatandaşların akınına uğruyor. Gölün Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi sınırlarındaki bölümünü ziyarete gelen vatandaşların bazılarının maske taktığı, bazılarının ise takmadığı görüldü. Ayrıca, bazı vatandaşların ziyaret sonrası kullandıkları maskeyi ve pet şişeleri göl üzerine attığı görüldü. Göle atılan maskelerin tehlike saçtığını belirten vatandaşlar hem çevrenin kirletildiğini hem de maskelerin hastalık saçtığını söyledi.

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