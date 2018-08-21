Tuzakları deşifre olunca rehin aldı !

Yakalanacağını anlayınca suç ortağını rehin aldı

Sosyal medya üzerinden 20 yaşındaki genç kızla kurdukları tuzakla zenginleri hedef alan çete yakayı ele verdi. İstanbul'da fidye için kaçırılan 21 yaşındaki Suriye uyruklu genci kurtarmak için operasyon düzenlendi. Polisleri karşısında gören fidyeci, suç ortağı kadını bıçakla rehin aldı. 2 saat süren müzakereden sonra 2 fidyeci gözaltına alındı.



Esenyurt'ta Suriye uyruklu Servat Mervan’ı kaçırarak 50 bin dolar fidye isteyen çete üyelerinden 2'si düzenlenen operasyonla yakalandı. Çete üyesi olan kadının sosyal medya üzerinden maddi durumu iyi olan kişilerle tanışarak arkadaşlık kurduğu ve çetenin tuzağına çektiği öğrenildi.

SOKAKTA YÜRÜRKEN KAÇIRDILAR

Esenyurt'ta 29 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda babasına ait cep telefonu dükkanında çalışan Servat Mervan, yolda yürürken yanına yaklaşan bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Bir gün sonra Servat Mervan'ın ailesini arayan bir kişi talihsiz gencin işkence edilirken çekilen videolarını göndererek 50 bin dolar istedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Talihsiz gencin babasının polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine kurtarma ve müzakare timi polisleri yaptıkları incelemede Servat Mervan'ın kaçırıldığı aracın kiralık olduğunu tespit etti. Polis otomobili kiralayan kişiyi tespit ederek peşine düştü.

SUÇ ORTAĞI KADINI 2 SAAT BOYUNCA REHİN ALDI

Kısa süre sonra şüphelinin izi Küçükçekmece'de bulundu. Polis şüpheli Musab E.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Ancak karşısında polisleri gören şüpheli yanında bulunan suç ortağı olan Ela Y.(20)'yi rehin alarak binanın çatısına çıktı. Hem kendisini hem de kadını öldüreceğini söyleyen şüpheli 2 saat boyunca polise direndi. Ancak daha sonra polisler tarafından etkisiz hale getirilen Musab E. ile rehin aldığı suç ortağı Ela Y. gözaltına alındı.

KAÇIRILAN GENÇ KURTARILDI

Şüphelinin gösterdiği başka bir evde yapılan aramada kaçırılan Servat Mervan bulunarak kurtarıldı. Şüphelinin yanında bulunan iki kişinin ise polisler gelmeden kaçtıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ailesine kavuştuktan sonra ifade veren genç, şüphelilerin kendisine işkence yaptıklarını söylerken, gözaltındaki kadını kullanan şebeke üyelerinin bazı erkeklere de şantaj yaptıklarını iddia etti. Polis bu konuyla ilgili ayrı bir soruşturma açtı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 YAŞINDAKİ SURİYELİ KADINLA KURDUKLARI TUZAK DEŞİFRE OLDU

Gözaltına alınan şüphelilerin Gasp Büro Amirliğinde süren ifadelerinde ilginç detaylar da ortaya çıktı. Ela Y'nin internet üzerinden maddi durumu iyi olan şahıslarla tanışarak arkadaşlık kurarak tuzağa düşürdüğü kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Musab E. ve Ela Y. hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.