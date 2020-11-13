  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Kasım 2020 21:54

Tuzla Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tuzla Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
A+ A-

Yazıcı Twitter hesabından Kovid-19 testine ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirten Yazıcı, evde karantinada olduğu kaydetti.

Yazıcı, videolu mesajında ise "Dün ufak tefek ağrılarla birlikte geceleyin ateşim çıktı. Film çekildi, bu filmdeki belirtilerle ve bugün yaptırdığım PCR testi ile Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bunu kendim duyurmak istedim. Dün biraz ateşim çıktı, halsizlik falan vardı. Bugün daha iyiyim. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalara şifa versin." ifadelerini kullandı.

tuzla , korona , tuzla belediye başkanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM