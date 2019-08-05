Tuzla Piyade Okulu'nda yangın

Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında yanın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. İtfaiye ekipleri yangının bölgede bulunun mühimmat depolarına sıçramaması için büyük çaba harcıyor.
Tuzla Piyade Okulu'nda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Atış poligonunun bulunduğu otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipler müdahale ediyor.
İtfaiye ekipleri yangının bölgede bulunun mühimmat depolarına sıçramaması için büyük çaba harcıyor.
Yangının askerlerin poligonda atış yaptığı sırada çıktığı öğrenildi.
DHA