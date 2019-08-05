  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Ağustos 2019 18:37

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın

Tuzla Piyade Okulu atış alanının çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın
A+ A-

Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında yanın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. İtfaiye ekipleri yangının bölgede bulunun mühimmat depolarına sıçramaması için büyük çaba harcıyor.

Tuzla Piyade Okulu'nda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Atış poligonunun bulunduğu otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipler müdahale ediyor.

İtfaiye ekipleri yangının bölgede bulunun mühimmat depolarına sıçramaması için büyük çaba harcıyor.

Yangının askerlerin poligonda atış yaptığı sırada çıktığı öğrenildi.

DHA

okul , tuzla , piyade , atış alanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM