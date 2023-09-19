  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tuzla tersanede bulunan gemide yangın

Tuzla tersanede bulunan gemide yangın

Tuzla tersanede bulunan gemide yangın
Güncelleme:

Tuzla'da tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Tuzla'da bir tersanede bakıma alına gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
AA'nın bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir tersanede bakıma alınan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Etiketler tuzla tersane yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2017'deki ''mühürsüz oy'' tartışmasıyla ilgili bu detaylar ilk kez ortaya çıktı
Ankara’da büyük yangın! Ölü ve yaralılar var
Hakkari'de 3 bin rakımda kilosu 2 bin 500 TL'lik doğal altın buldu
İstanbul'da su kesintisi! 8 saat sürecek
İmamoğlu CHP'nin toplantısına alınmadı
Gönül Dağı'nda ayrılık! 5 oyuncu diziye veda etti
Kritik karar öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede
Melis Sezen'den ''Yaz bitmedi'' pozları
Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde çığır açacak adım
Gülben Ergen ''bacak altından'' Borsa tavsiyesi mi verdi ?