Tuzla tersanede bulunan gemide yangın
Tuzla'da tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul Tuzla'da bir tersanede bakıma alına gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
AA'nın bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir tersanede bakıma alınan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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