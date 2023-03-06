Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu
Twitter kullanıcıları platforma erişmekte sorun yaşıyor. Sosyal medya platformundaki sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Sosyal medya platformu Twitter’a erişim problemi yaşanıyor.
Kullanıcılar şu uyarıyla karşılaşıyor: “{“errors”:[{“message”:”Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information”,”code”:467}]}”
Sorun ağırlıkla masaüstünde sürüyor. Platformda bağlantılara tıklanamıyor ayrıca fotoğraf da paylaşılmıyor.
Platformdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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