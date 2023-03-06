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Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu

Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu
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Twitter kullanıcıları platforma erişmekte sorun yaşıyor. Sosyal medya platformundaki sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya platformu Twitter’a erişim problemi yaşanıyor.

Kullanıcılar şu uyarıyla karşılaşıyor: “{“errors”:[{“message”:”Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information”,”code”:467}]}”

Sorun ağırlıkla masaüstünde sürüyor. Platformda bağlantılara tıklanamıyor ayrıca fotoğraf da paylaşılmıyor.

Platformdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Etiketler twitter açıklama resmi twitter çöktrü mü
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