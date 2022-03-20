Twitter'a TC Kimlik numarasıyla mı gireceğiz ? Açıklama geldi

AK Parti'nin sosyal medya konusunda bir düzenlemeye hazırlandığı ve sosyal medyanın en çok kullanılan platformu olan Twitter'a Türkiye'den TC Kimlik Numarası ile girileceği öne sürülmüştü. AK Parti'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, ‘Sosyal Medya Yasası’nın kısa süre içinde Meclis’e geleceğini söyledi. “Vatandaş istediği eleştiriyi yapabilecek” iddiasında bulunan İleri, AK Parti’nin trolleri var mı? Soruna “hayır” diyerek yanıt verdi.

Ömer İleri, tv100’de yayınlanan Pazar Siyaseti’nde Pınar Işık Ardor’ın sorularını yanıtladı. Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İleri açıklamalarından satır başları şöyle:

SİYASETİN TEKNOLOJİK GELİŞMELER KONUSUNDA BİR DURUŞU OLMALI

"Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı bir yıl önce kuruldu. Ben de siyasete o tarihte girdim. Bu bir yıl içinde teşkilat içinde yapılanma ve projelerle ilgili çalışmalar yaptık. Basına çıkmadık bu süreçte. Biz ‘Dijitalin Siyaseti’ diye bir fark ortaya koyuyoruz. Şöyle ki, teknolojik gelişmeler hızlandı. Dijital mecralar hayatımızın her alanına girdi. Toplum da aktif bir şekilde teknolojinin içinde. Bu anlamda siyasetin teknolojik gelişmeler konusunda bir duruşunun olması gerekiyor. Bu anlamda da ‘Dijitalin Siyaseti’ diyoruz. Dijital platformlar hayatımızın her alanına dokunuyor: Ekonomi, hukuk, güvenlik, psikoloji... Dolayısıyla bunları kapsayıcılık içinde tanımlamak gerekiyor. Bu da siyasetin tanımı içinde var.

SOSYAL MEDYA YASASI'NIN KISA SÜRE İÇİNDE MECLİS'E GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Kripto varlıklar dediğiniz zaman işin bir boyutu ekonomi. Bir boyutu hukuk ve inovasyon. Kısaca özetlemek gerekirse bu konu sadece ekonomi uzmanlarına bırakılacak bir konu değil. AK Parti teknolojinin içinde. Şu an zaten Sosyal Medya Kanunu olsun, Kripto Varlıklar Kanunu olsun... Partimiz bu konularla ilgili aktif çalışmalarını yürütüyor. Sosyal Medya Yasası halen çalışması devam eden bir yasa. İlerleme kaydedildi. Kısa bir süre içerisinde ben Meclis'e geleceğini düşünüyorum.

VATANDAŞ İSTEDİĞİ ELEŞTİRİYİ YAPABİLECEK

Sosyal medya yasasında muhalefetin eleştirilerinin aksine, her vatandaşımız istediği gibi eleştiri yapabilecek. Ama açıkçası sınırsız özgürlük diye bir şey yok. Özgürlükler sorumluluklarıyla birlikte geliyor. Bu gündelik hayatta da böyle. Sosyal medyada da böyle beklentiler var. Bu sadece bize özgü değil dünyada da durum aynı.

TROL HESAPLARIMIZ YOK

AK Parti'nin trol hesapları yok. Dezenformasyon denen şey ciddi bir sıkıntı kaynağı haline geldi. Dezenformasyon yapma yoluyla toplumun bütünlüğünü bozma, toplumda huzursuzluk oluşturma yeri geldiğinde de kişileri hedef alarak itibar suikastı yapma... Bunun tabii ki bir sonucu olmalı. Bununla bir mücadele ortaya konmalı.

MECRALAR KULLANICILARA KENDİLERİ SÖZ VERMİŞ

Sosyal medya mecralarına baktığınız zaman onların topluluk kuralları var. O kuralları okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki bu mecralar kullanıcılara kendileri söz vermiş. Sistematik, koordineli ve zararlı aktivitelerle mücadele edeceğim demiş. Twitter üzerinden gidiyorum mesela. Zararlı içerik, hassas içerik olarak tanımlamış mesela. Toplumsal bütünlüğüne zarar verecek yanıltıcı medya paylaşımları... Bu tanım da yapılmış aslında. Tanımda var ama hayatın gerçek alanında yok. Biz bu tedbirleri hayata geçirme noktasında çalışmalar yapıyoruz.

CEZAİ MÜEYYİDELER MASADA KONUŞULUYOR

Bunun da ötesinde kişilerin yaptıkları tahribatlar oluyor. Bu dezenformasyonu yapmaya çalışan kişiler söz konusu olunca neler yapılacak noktasında bu çalışılmakta olan bir taslak. Kısa bir zamanda gelecek. Cezai müeyyideler masada konuşuluyor. Almanya örneği var. Dezenformasyon, yalan haber yayma. Onların Ceza Kanunu'nda bu katalog suçlarına girmiş durumda. Bunların sonucunda geldiğimiz nokta eleştiri yapmak yasak. Tabi ki değil.

TC KİMLİK NUMARASI

Twitter'a TC kimlik numarasıyla girmek gibi bir çalışma şu an yok.

METAVERSE ORTAMLARI TÜRKİYE'YE YENİ FIRSAT PENCERELERİ AÇABİLİR

Biz dijital dönüşüm sürecinde ciddi avantajları olan bir ülkeyiz. Ben uzun yıllar yurt dışında da çalışmış bir mühendis olarak şunu çok gördüm. Bu yüksek teknoloji içeren projeler zor projeler. Bu projelerde bizim işi oldurma kültürümüz büyük avantaj. Birçok Amerika'da tıkanan projelerin Türk takımlarına havale edildiğini ben yaşadım. Yeni gelişmekte olan metaverse ortamları Türkiye'ye yeni fırsat pencereleri açabilir. Bu millet orada çok inovatif iş modelleri kurgulayabilir. Çok ilginç ürün yönetim anlayışı ortaya koyabilirler. Turizmden eğitime birçok alan sanal ortama kayabilecek."