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  3. 25 Ocak 2020 08:24

Twitter'da deprem rezaleti: ''Enkaz altındayım'' paylaşımına tepki yağdı!

Elazığ ve Malatya'da peş peşe yaşanan şiddetli depremlerde onlarca kişi enkaz altında kalırken sosyal medyadaki "enkaz altındayım" tweetleri isyan ettirdi.

Twitter'da deprem rezaleti: ''Enkaz altındayım'' paylaşımına tepki yağdı!
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Türkiye, Elazığ ve Malatya‘yı vuran depremin şokunu yaşarken binlerce insan depremzedelere yardımcı olmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Kimi adres verip “Gelin bende kalın” dedi, kimi yaşam belirtisi olan enkaz bölgelerinin yerini paylaştı.

İnsanlıktan nasibini almamış birkaç şeref yoksunu ise twitter’da sahte hesap açıp, “Enkaz altındayım. Yardım edin” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Binlerce kişiyi alarma geçiren, hayat kurtarmak için zamanla yarışan ekipleri meşgul eden vicdansızların yaptığı paylaşımların sahte olduğu geç de olsa anlaşıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştüren, kamu görevlilerinin işini yapmasını engelleyen, sahte ihbarda bulunan vandalların kimliği tespit etmek için çalışma başlattı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

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