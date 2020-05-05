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  3. 05 Mayıs 2020 19:24

Twitter'da FETO operasyonu: O Hesabın sahibi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında, ‘@kacsaatolduson’ isimli Twitter hesabının sahibi Hüseyin Yılmaz tutuklandı.

Twitter'da FETO operasyonu: O Hesabın sahibi tutuklandı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ‘@kacsaatolduson’ isimli Twitter hesabının yöneticisi olduğu saptanan Hüseyin Yılmaz, 1 Mayıs günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, 2014 -2016 yılları arasında Bingöl’de mahrem imam olarak görev yaptığı ve örgüte ait başka sosyal medya hesaplarının da yöneticilerinden olduğu saptanan Yılmaz, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Yılmaz, savcılık sorgusunun ardından, Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Daha önce de FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklandığı ve bir süre sonra tahliye edildiği öğrenilen Hüseyin Yılmaz’ın, geçmişte terör örgütü bünyesindeki okullarda çalıştığı bildirildi

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