Twitter'dan Bakan Soylu'ya ''nefret suçu'' engeli

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, rektör protestolarının sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltıları 'LGBT sapkını' ifadeleriyle duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine 'nefret davranışı hakkındaki Twitter kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kısıtlama getirdi.

Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde öğrencilerin düzenlediği bir resim sergisinde Kabe resminin yere serildiğine dair soruşturma sonrasında öğrencilerin gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurmuştu.

Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı’nın bu sözleri sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı, söz konusu tweeti “Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği” gerekçesiyle şikayet etmişti.

UYARI NOTU EKLEDİ

Twitter, ilk kez ABD eski Başkanı Donald Trump’a uyguladığı yöntemin benzeri biçimde, Soylu’nun şikayetlere konu olan tweetine uyarı notu ekledi.

Twitter’ın eklediği notta şu ifadeler yer alıyor:

“Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi.”