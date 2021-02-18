Twitter'dan Erdoğan'ın hesabını etiketledi

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Twitter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabına “Türkiye Devlet Görevlisi” etiketini koydu.
Daha önce Çin ve Rusya'ya ait hükümet bağlantılı hesaplara uyarı koyan Twitter bu kez Erdoğan'ın hesabına el attı.
Twitter'da yeni dönem! 17 Şubat'ta başlıyor
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