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  3. 18 Şubat 2021 07:39

Twitter'dan Erdoğan'ın hesabını etiketledi

En popüler sosyal medya platformu Twitter Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabına "Türkiye Devlet Görevlisi" etiketini koydu.

Twitter'dan Erdoğan'ın hesabını etiketledi
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Twitter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabına “Türkiye Devlet Görevlisi” etiketini koydu.

Daha önce Çin ve Rusya'ya ait hükümet bağlantılı hesaplara uyarı koyan Twitter bu kez Erdoğan'ın hesabına el attı.

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