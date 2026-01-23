  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Üç evladımızı şehit düşüren kansızların leşlerini aileleri de istemedi!

Üç evladımızı şehit düşüren kansızların leşlerini aileleri de istemedi!

Üç evladımızı şehit düşüren kansızların leşlerini aileleri de istemedi!
Güncelleme:

Yalova'da 3 kahraman polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda Özel Harekat polisleri ile girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen 6 DEAŞ'lı militan, Bursa'da cenaze namazları bile kılınmadan gömüldü.

Yalova'da geçtiğimiz ay DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki 2 katlı eve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan isimli polisler şehit olmuştu.

Yaralanan polisler Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Operasyonda DEAŞ mensubu 6 terörist ise etkisiz hale getirilmişti.

Şehit polisler memleketlerinde düzenlenen merasimlerin ardından toprağa verilirken, otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderilen teröristlerin cesetlerini ise sahiplenen çıkmadı.

Adli tıp tarafından ailelere yapılan çağrıya kulak veren olmayınca süreç devlet tarafından ilerletildi. Ailelerinin cenazelerini bile teslim almaya gelmediği 6 teröristin cesedi, adli tıpta geçen 25 günlük sürenin ardından devlet tarafından defnedilmek üzere işlemlere başlandı.

Valilik tarafından ada ve parselleri belirlenen Erdoğan Köy ve Hasköy Mezarlıklarındaki yerlere 6 terörist geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sessiz ve kontrollü bir şekilde gömüldü.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu
İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu
Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!
Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!
RTÜK'ün hedefindeki Jasmine dizisine bir ceza daha!
RTÜK'ün hedefindeki Jasmine dizisine bir ceza daha!
Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu
Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu
Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı!
Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı!
Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da
Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da
Etiketler deaş terörist terörist leşi teröristlerin ölüsü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti Depremde çadır satışı soruşturmasında Türkiye'yi şoke eden karar! Depremde çadır satışı soruşturmasında Türkiye'yi şoke eden karar! Bir dijital ödeme kuruluşuna daha operasyon: Onlarca gözaltı var! Bir dijital ödeme kuruluşuna daha operasyon: Onlarca gözaltı var! Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da Haldun Dormen'in vasiyeti son yolculuğunda yerine getirilecek Haldun Dormen'in vasiyeti son yolculuğunda yerine getirilecek Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı! Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı! Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı Türkiye'yi terk etme kararı alan sosyal medyanın ünlü fenomenine çok ağır sözler! Türkiye'yi terk etme kararı alan sosyal medyanın ünlü fenomenine çok ağır sözler! Bacağından bıçaklanan genç öldü, yengesi cinayetten tutuklandı! Bacağından bıçaklanan genç öldü, yengesi cinayetten tutuklandı! İki çocuğun çığlıklarıyla ortaya çıktı... 14 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü İki çocuğun çığlıklarıyla ortaya çıktı... 14 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru ''yok artık'' dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru ''yok artık'' dedirtti! En beğenilen siyasi liderler anketinin sonuçları açıklandı En beğenilen siyasi liderler anketinin sonuçları açıklandı DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı! DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı! Hiçbir şikayeti yoktu ama tek bir test ile hayatının şokunu yaşadı Hiçbir şikayeti yoktu ama tek bir test ile hayatının şokunu yaşadı Alyansına kadar sattı... 16 yıllık birikimi bir anda buhar oldu! Alyansına kadar sattı... 16 yıllık birikimi bir anda buhar oldu! Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası! TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası!