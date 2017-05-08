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  3. 08 Mayıs 2017 09:28

"Üç Hilal"in fikir babasıydı...

Bir dönem MHP'den de milletvekili adayı olan kendisini "Osmanlı Ermenisi" olarak tanıtan Türkiye Ermenisi yazar Levon Panos Dabağyan hayatını kaybetti.

Üç Hilalin fikir babasıydı...
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Osmanlı tarihi ve Türk Ermeni ilişkileri üzerine birçok kitabı bulunan 84 yaşındaki Dabağyan, MHP'nin sembolü olan üç hilâlli bayrağın da fikir babalarından biri olarak biliniyordu.

Kendini 'Osmanlı Ermenisi' olarak tanımlayan ve MHP camiasında 'Levon Amca' olarak da bilinen Dabağyan 2013 yılındaki bir röportajında şunları söylemişti:

"1969 yılında, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 1969 yılında Adana'da büyük kongresini topladı. Bu kongre partinin adının Milliyetçi Hareket Partisi olduğu ve genel başkanlığa Alparslan Türkeş'in getirildiği kongredir. O dönemde Alparslan Türkeş'in yakın çevresinde bulunuyordum kongrede yerimi aldım. Parti Atsızcılar ile Türkeşçilerin çekiştiği bir virajdaydı. Partinin ambleminin ne olacağı gündeme gelince, Atsızcı kanat 'kurt'un amblem olarak seçilmesini önerdi, fakat ben 'Biz Osmanlıyız! Bize üç hilal yakışır!' diyerek bağırdım. Bu çağrım alkışlarla desteklendi ve partinin amblemi olarak üç hilal seçildi. Böylece üç hilal MHP, kurt ise Ülkü Ocakları amblemi oldu."

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