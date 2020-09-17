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  3. 17 Eylül 2020 08:59

Üç ilde yeni karantina kararları

Koronavirüs salgınında vaka sayısı artarken Muş’ta bir köy, Gaziantep ve Karabük'te de birer mahalle karantina altına alındı.

Üç ilde yeni karantina kararları
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Korona virüs salgınında vaka sayısı artarken Muş’ta bir köy karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Yukarıyongalı köyünde Covid-19 pozitif vakaların çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir” denildi.

 Gaziantep‘te ise Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temaslı 19 kişi tespit edildi. İslahiye ilçesinde Aydınlık Mahallesi’nde bir vakanın temaslı olduğu 19 kişinin yaşadığı 3 evde karantina uygulanacak.

Karabük‘ün Ovacık ilçesindeki bir mahalle de karantinaya alındı. Valilik’ten yapılan açıklamada, Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi’nde birden fazla pozitif vaka görüldüğü ve temaslıların fazla olduğu belirtildi.

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