Üç ilde yeni karantina kararları

Korona virüs salgınında vaka sayısı artarken Muş’ta bir köy karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Yukarıyongalı köyünde Covid-19 pozitif vakaların çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir” denildi.

Gaziantep‘te ise Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temaslı 19 kişi tespit edildi. İslahiye ilçesinde Aydınlık Mahallesi’nde bir vakanın temaslı olduğu 19 kişinin yaşadığı 3 evde karantina uygulanacak.

Karabük‘ün Ovacık ilçesindeki bir mahalle de karantinaya alındı. Valilik’ten yapılan açıklamada, Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi’nde birden fazla pozitif vaka görüldüğü ve temaslıların fazla olduğu belirtildi.