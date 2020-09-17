Üç ilde yeni karantina kararları

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Korona virüs salgınında vaka sayısı artarken Muş’ta bir köy karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Yukarıyongalı köyünde Covid-19 pozitif vakaların çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir” denildi.
Gaziantep‘te ise Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temaslı 19 kişi tespit edildi. İslahiye ilçesinde Aydınlık Mahallesi’nde bir vakanın temaslı olduğu 19 kişinin yaşadığı 3 evde karantina uygulanacak.
Karabük‘ün Ovacık ilçesindeki bir mahalle de karantinaya alındı. Valilik’ten yapılan açıklamada, Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi’nde birden fazla pozitif vaka görüldüğü ve temaslıların fazla olduğu belirtildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol