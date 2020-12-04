Üç ilde yeni karantina kararları

Koronavirüsü nedeniyle karantina kararları alınmaya devam ediyor. Balıkesir'in Havran ilçesinde Kobaklar Mahallesi'nde bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktı. Valilikten yapılan açıklamada, mahallede çok sayıda temaslı kişi olması nedeniyle bugün saat 06.00'dan itibaren karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Malatya'da ise Arapgir ilçesine bağlı Pacalı Mahallesi'nde 13 korona vakası tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalleye bugünden itibaren giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Çankırı'da da Atkaracalar ilçesine bağlı Eyüpözü köyünde korona vakaları ve temaslılarda artış yaşandı. Köy karantinaya alındı.