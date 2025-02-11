Üç ilimizde eğitime kar engeli

Sibirya soğukları Türkiye genelinde etkili olmaya devam ederken pek çok ilimiz yeni güne de bembeyaz başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok ilimizde eğitime 1 gün daha ara verildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yeni hafta da pek çok ilimizde eğitime kar tatili kararlarıyla başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda birçok ilde kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor.

Taşımalı eğitim gören öğrenciler için yapılan tatil kararları, kötü hava koşullarının etkisiyle artmaya devam ediyor.

İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Çanakkale’de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Çanakkale’nin Yenice ve Çan ilçesinde olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Konuyla ilgili Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararına istinaden, 10.02.2025 Pazartesi günü itibariyle sadece ‘Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz için’ eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir” denildi.

Çan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararına istinaden, 10.02.2025 Pazartesi günü itibariyle sadece Çan ilçemizde ‘Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz için’ eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir” denildi.

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Samsun'da 6 ilçede eğitime kar engeli

Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat Salı günü 6 ilçedeki bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat Salı günü 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde bazı okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. 19 Mayıs ilçesinde Kösedik Kuşkayası İlk ve Ortaokulunda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği; Kösedik, Aydınpınar, Yeşilyurt, Cerekli, Fındıklı, Elmaçukuru, Yeşiltepe, Kuşkayası Kalık, Düzköy, Düzköy Değirmengüney ve Çiftlik mahallelerinden taşıma kapsamındaki temel eğitim, ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ile İmam Hatip Ortaokulu'na gelen öğrenciler ve özel eğitim öğrencilerinin ise 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Alaçam ilçesindeki Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu'nda eğitime ara verilirken, Gökçeağaçoymağı Mahallesi'nden gelen taşımalı öğrencilerin izinli sayılacağı kaydedildi.

Asarcık ilçesinde ilçe merkezi dışındaki taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı okullarda eğitim öğretime ara verildiği, ilçe merkezine taşıma yoluyla eğitime gelen öğrencilerin de izinli sayılacağı belirtildi.

Çarşamba ilçesinde Gülören İlkokulu'nda eğitime ara verildiği, taşımalı sistemle Yeşilalan, Yeşildere, Deyincek ve Selimiye mahallelerinden okula gelen öğrencilerin de izinli sayılacağı ifade edildi.

Ladik ilçesinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, Salıpazarı ilçesinde Konakören, Tahnal İlk ve Ortaokulu'nda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, aynı bölgelerden ilçe merkezine gelen taşımalı öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Ayrıca eğitime ara verilen okul ve ilçelerin isimlerinin hava şartlarına göre güncelleneceği ifade edildi.

DHA / İHA