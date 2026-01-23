Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte aralarında geçtiğimiz ay terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polis memurunun şehit düştüğü Yalova da dahil olmak üzere 3 ilimizin Emniyet Müdürü değiştiri.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 ilin Emniyet Genel Müdürü değişti.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne ve Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
