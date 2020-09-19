Üç şehirde daha peş peşe karantina kararları

Sinop, Tokat ve Afyonkarahisar için peş peşe karantina kararları devreye girdi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 binanın karantinaya alındığı belirtildi.

Emirdağ Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 10 binada Kovid-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir."

Açıklamada karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

TOKAT

Tokat'ın Zile ilçesinde bir köy koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda, Haremikışla köyünde 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

SİNOP

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir mahalle karantina altına alındı.

Boyabat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında pozitif vakalara rastlanılan Karamusalı köyü Durhacılı Mahallesinde karantina uygulaması başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı ve sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

