Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin en önemli haritası yayımlandı

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi tarafından Türkiye'nin denizlerinden azami yararlanmasını hedefleyen Deniz Mekansal Planlaması'na ilişkin harita yayımlandı.

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM), Türkiye'nin çevre denizlerinden azami yararlanmasını hedefleyen Deniz Mekansal Planlaması'na (DMP) ’ye ilişkin, 'www.dmpturkiye.dehukam.org' adresinde bir harita paylaştı. Haritada, çevre denizlerde karasularının da ötesine geçerek ekonomik, bilimsel ve askeri faaliyetler için planlamalar yapıldığı ve bu faaliyetler için belirli alanlar tespit ettiği görülüyor. Çalışmaların, Türkiye'nin denizlerindeki hak ve menfaatlerini korurken, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin (AB) konuya ilişkin müktesebatıyla uyum kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Denizler için bir 'master plan' teşkil eden ve denizlerin hangi amaçla ne şekilde kullanılacağını belirleyen DMP'ye dair konuların, devlet kurumları nezdinde daha iyi yönetilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı eş güdümünde 'Kurumlararası Koordinasyon Kurulu' oluşturulacak. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de DMP ilanına yönelik Türkiye ile benzer çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. DMP çalışmasının, 'Mavi Vatan'ın toplum ve ilgili sektörlerde daha iyi anlaşılmasına, aynı zamanda Türkiye'nin çevre denizlerindeki faaliyetlerini, çevresel etkenleri de dikkate alarak daha organize şekilde düzenlemesine hizmet etmesi bekleniyor.

'DENİZLERİN EN VERİMLİ KULLANIMI HEDEFLENDİ'

DEHUKAM'ın konuya ilişkin açıklamasında, DMP'nin deniz ve kıyı alanlarındaki faaliyetlerin uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla geliştirilen bilim temelli, katılımcı ve entegre bir planlama süreci olduğu ifade edildi. Balıkçılık, enerji üretimi, ulaşım, turizm, doğal koruma ve bilimsel araştırma gibi farklı kullanım alanlarının bir arada değerlendirilerek deniz alanlarının en verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanımının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye henüz resmi olarak DMP'sini kabul etmemiş olmakla birlikte, son yıllarda bu alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Çeşitli kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla Türkiye'de DMP'ye ilişkin çok sayıda çalışma, araştırma ve proje yürütülmektedir. Aynı zamanda, akademik çevrelerde DMP konusu giderek artan bir ilgiyle ele alınmakta, ulusal ve uluslararası birçok konferans, sempozyum ve çalıştayda kapsamlı biçimde tartışılmaktadır. Bu çalışmaların devamı olarak, DEHUKAM öncülüğünde Türkiye DMP Platformu kurulmuştur. Söz konusu platform, Türkiye'nin deniz mekansal planlama alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri sistematik bir çerçevede sunmayı hedeflemiştir. Platformda, Türkiye'de DMP'ye ilişkin yürütülen projeler, yetkili otoriteler, mevcut mevzuat altyapısı ve DMP'nin temel unsurlarına dair güncel bilgiler yer almaktadır" (DHA)

DHA