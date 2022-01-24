Uçaklar İstanbul'a inemedi! THY 52 seferini iptal etti

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında hava ulaşımını olumsuz etkilerken, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. THY ise 52 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Akşam saatlerinden etkisini arttıran yoğun kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 200 personelle yoğun çaba sarf ediyor.

THY BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti.