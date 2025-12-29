Uçakta bunu yapan yandı! 24 bin 681 TL ceza kesilecek

Sivil havacılıkta verilen idari para cezalarında artışa gidildi. 1 Ocak itibarıyla uçak sigara içmenin cezası 24 bin 681 TL'ye, uçağa lazer tutmanın cezası ise 164 bin 613 TL'ye yükselecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM),Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezalarını 2026 yılı için yeniden belirledi. Cezalarda, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artış yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre, havacılık güvenliği ve operasyonel kuralları ihlal edenlere verilecek cezaların alt ve üst limitleri ciddi oranda yükseldi.

Uçak içerisinde sigara veya elektronik sigara kullanmanın cezası 24 bin 681 TL'ye yükseltildi.

Uçuş sırasında kurallara uymayan ve kabin ekibinin görevini yapmasına engel olan yolculara da 24 bin 681 lira ceza kesilecek.

Hava araçlarına lazer tutarak uçuş emniyetini riske atanlara 164 bin 613 TL ceza uygulanacak.

Uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilota da 164 bin 613 lira ceza kesilecek.

Haber3.com Haber Merkezi