Uçakta panik! İstanbul'a doğru hareket eden uçak acil iniş yaptı

Yunanistan'dan kalkan ve İstanbul'a doğru hareket eden uçakta bir yolcunun talimatlara uymaması uçağa acil iniş yaptırdı.

Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçağın, bir yolcunun talimatlara uymayarak sorun çıkarması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

İNER İNMEZ GÖZALTINA ALINDI

Yunan basınında yer alan haberlere göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu yolcunun verilen talimatlara uymaması dolayısıyla, pilot Selanik'teki Makedonya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.

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Uçağın inmesinin ardından sorun çıkaran yolcu gözaltına alındı.

Yunan basınında, söz konusu yolcunun uçuşta kullandığı kimlik bilgilerinin doğru olmadığını ve hakkında Yunan mahkemelerinde henüz sonuçlanmamış bir dava bulunduğu da yer aldı.