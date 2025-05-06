''Uçan Adam Sabri'' Sabri Yıldız hayatını kaybetti

Yıllar önce katıldığı bir canlı yayında "Havada durdum, şahitlerim var" sözleriyle gündem olan ve "uçan adam Sabri" lakabıyla ünlenen Sabri Yıldız hayatını kaybetti.

Bundan yıllar önce Kanal D ekranlarında katıldığı Esra Ceyhan'ın canlı yayınlanan programında "uçabiliyorum", "havada duruyorum", "şahitlerim var" diyerek dikkatleri üzerine çeken ve canlı yayında hoplayıp zıplayarak uçabildiğini iddia eden Sabri Yıldız hayatını kaybetti.

"Uçan Adam Sabri" lakabıyla Türk televizyon tarihinin en ilginç karakterlerinden biri olan ve daha sosyal medya ve fenomenlik yokken Türkiye'nin ilk fenomeni olmayı başaran Sabri Yıldız'ın ölüm haberini YouTuber Testo Taylan şu ifadelerle duyurdu:

"Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti."

Canlı yayındaki yaptığı sıra dışı hareketlerle tanınan Sabri Yıldız, "Allah Allah" diye bağırarak kendisini de yere atıp "havada durduğunu" iddia etmişti.