''Uçan Baluk'' TSK'nın gözbebeği olacak

Türk savunma sanayii her geçen gün gücüne güç katmaya devam ediyor. Başta terörle mücadele olmak üzere Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında etkin olarak kullanılan İHA ve SİHA sistemlerinin geliştirilme süreçleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ziyaretinde çekildikleri fotoğrafı paylaşan Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kanatları takılan ‘Uçan Baluk’un üretim hattında ilerlediğini açıkladı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çift motorlu olarak tasarlanan ve havada 24 saat kalabilecek Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı Uçan Baluk'un kanatlarının takıldığını açıkladı. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Başkan Yardımcımız Sn.Fuat Oktay'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu arada Uçan Baluk'un kanatları takıldı, üretim hattında ilerliyor. Takipte kalın." ifadelerini kullandı.

Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda AKINCI ismini taşıyan yeni taarruz SİHA'ları için bir firmayla sözleşme imzalandığını, ilk teslimatın 2020'de yapılacağını açıkladı.

İnsansız hava aracı konusunda son yıllarda ciddi atılımlar yapan ve dünya standartlarını yakalayan Türkiye de bu adımı yeni insansız hava aracı AKINCI ile atıyor. AKINCI, insansız savaş uçağına giden bir önceki aşama olarak görülüyor. Projenin başarıyla gerçekleşmesi halinde yeni model insansız savaş uçağına geçiş hızlanacak.

Başkan Yardımcımız Sn.Fuat Oktay'a (@fuatoktay06) ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.



Bu arada Uçan Baluk'un kanatları takıldı, üretim hattında ilerliyor...



Takipte kalın.🐳✈🇹🇷 pic.twitter.com/4KtwyzrM0p — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 19 Ekim 2018

40 bin fite çıkabiliyor

Şu anda kullanılan SİHA'ların bir üst modeli olarak tasarlanan AKINCI, 4,5 ton ağırlığında olacak ve 1,5 ton faydalı yük taşıyabilecek. AKINCI, halihazırda kullanılan ve üretilen SİHA'lardan daha fazla manevra kabiliyetine sahip olacak ve daha fazla havada kalabilecek. 40 bin fite kadar çıkabilecek olan AKINCI, üzerinde SİHA'ların taşıdığından daha büyük 4 adet füze taşıyabilecek. Böylece atış menzili yükselmiş olacak, 12 kilometre uzaklıktaki hedefleri kolaylıkla vurabilecek.