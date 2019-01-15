Ücretsiz denmişti ama... Çift yönlü geçiş ücreti alınıyor !

AK Parti’nin seçimler öncesinde astığı pankartlarda ücretsiz olacağını iddia ettiği, Muğla ile Antalya’yı birbirine bağlayan Göcek Tüneli’nde çift yönlü ücret alınmasını değerlendiren CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, yurttaşların “kazıklandığını” belirtti.



Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Girgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede, 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle 13 milyon dolar (71 milyon TL) harcanarak yapılan Göcek Tüneli’nin Türkiye’nin tek ücretli tüneli olması ve pahalılığı nedeniyle kamuyounda rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Muğla Milletvekili Girgin, “Tünel kamulaştırılacak mı?” diye sordu. Önergeye yanıt veren Turhan, “Göcek 1. Tüp Tüneli, yap-işlet-devret yöntemi ile yaptırılmıştır. Bu nedenle gidiş ve gelişte ayrı ayrı ücret almak kaydı ile 20 Ocak 2032 tarihine kadar Göcek Tüneli İnş. ve Taah. AŞ. tarafından işletilecektir. İşletilmekte olan Göcek 1 Tüneli imtiyaz sözleşmesinde ‘ücretler her iki yöndeki trafikten de ayrı ayrı alınacaktır’ hükmü bulunması nedeniyle bu işlemde kamunun herhangi bir zararı söz konusu değildir” dedi.

‘Yurttaş kazıklanıyor’

Yanıtı değerlendiren CHP Muğla Milletvekili Girgin, Göcek tüneli ile yurttaşların ‘kazıklandığını’ belirtti. Her seçim öncesi AK Parti’li bakanlar, milletvekilleri tarafından tünelin ücretsiz olacağına dair sözler verildiğine dikkat çekti. Girgin, “Mevcut sözleşmenin 2032 yılına kadar ellerini kollarını bağladığı” itirafının yapıldığına işaret ederek, “Bunu bilmiyor muydunuz? Bal gibi de biliyordunuz ama seçim öncesi vatandaşı istismar ettiniz, kandırdınız. Ücretsiz tünel diye pankartlar açtınız! Şimdi devlet tarafından yapılan tünel de şirkete verildi ve 6 yıl mahsup edilerek 2032 yılından 6 yıl önce yani, 2025 yılında tünel devletin olacak. Ancak o zamana kadar kazığı vatandaş yiyecek ve ilk sözleşme gereği 2032 yılına kadar şirket kazanacağı parayı 2025 yılına kadar vatandaştan çıkaracak” dedi.





