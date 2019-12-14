Ücretsiz göz ve kalp sağlığı taraması Cumhur İttifakı tarafından reddedildi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelerde ücretsiz göz ve kalp sağlığı taraması hizmeti, Belediye Meclisi’nde AK Parti ve MHP’li Meclis üyelerinin engeline takıldı.

AK Parti ve MHP’li üyeler, Başkan Seçer’e, ücretsiz sağlık taraması için Mersin Tabip Odası ile protokol yapma yetkisini vermedi. Başkan Seçer, “Siz reddetseniz de sağlık taraması yapacağız. Bir başka belediyemizle yaparız. O aracı, ekipmanı orada atıl bırakmayız. Bir sürü kaynak ayrılmış, bir sürü para verilmiş. Siz ret verdiniz diye kaderci davranacak, oturacak değiliz” dedi.

Seçer: Neden reddettiğinizi kamuoyuna açıklayın

Söz konusu teklifle ilgili olarak Meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşanırken, Başkan Seçer, protokol yetkisi verilmesine itiraz eden Meclis üyelerine, “Neden reddettiğinizi kamuoyuna açıklamanızı istiyoruz. İlla ki kabul edin demiyorum ama akıl süzgecinden bir daha geçirin. Siyasi saiklerle yaklaşmayın bu meseleye” diye seslendi.Başkan Seçer, göz taraması için protokol yapmak istediklerini ifade ederek, “Kırsal mahallelerde, sağlık birimlerine ulaşmada sıkıntı yaşayan yurttaşlarımıza, yerinde göz taraması yapacağız. Bunun neresi kötü? Sizin yaşlı anneniz, büyükanneniz, dedeniz, nineniz var, çocuklar var. Şehre gelemiyorlar. Gittik kontrolünü yaptık. Tarama yaptığımız birinin gözüne perde inmiş, haberi yok. ‘En kısa sürede sağlık kuruluşuna git’ diye yönlendiriyoruz. Bu komisyona beraber girdik. Beraber izah etmeye çalıştık, Sağlık İl Müdürlüğümüzle görüştük, iş birliğine çağırdık. Bunun neresi kötü? İnatla neden reddediyorsunuz anlamış değilim” dedi.

"Sadece Sağlık Bakanlığı bunun altından kalkamıyor"

Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu protokolü Mersin Tabip Odası ya da başka bir dernekle, sivil toplum örgütüyle yapmasının ne gibi sıkıntısı olduğunu Meclis üyelerine soran Seçer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Ortada bir bütçe var. İnsanlar katkı vermek istiyor. Bu bir anlamda hayır işi. Sağlık hizmetlerine erişimimiz kolay değil. Hükümet de bu konuda sıkıntılar yaşıyor. Bütçenin en çok açık veren gideri de sağlık hizmetleri. Gelin İl Sağlık Müdürlüğü ile de yapalım, Mersin Tabip Odası ile de yapalım. Hizmet alanımızı, aktörlerimizi genişletelim. Sadece Sağlık Bakanlığı bunun altından kalkamıyor. Biz de katkı verelim, Tabip Odası da versin. Amaç kamuoyuna hizmet etmek. Sağlık Bakanlığı yetebiliyor mu? Yetmiyor. Sıkıntılar var. Bunu hükümeti eleştirmeye yönelik bir değerlendirme olarak düşünmeyin. Reel şartları tartışıyorum ben. Kafamızı kuma gömemeyiz."