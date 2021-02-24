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  3. 24 Şubat 2021 15:53

Ücretsiz maske için birbirleriyle yarıştılar

Kırıkkale'de koronavirüsle mücadele kapsamında dağıtılan ücretsiz maskelerden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Ücretsiz maske için birbirleriyle yarıştılar
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Kırıkkale’de korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara destek vermek isteyen iş insanı Orhan Kılıç, kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı. Çarşamba pazarında maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlarda ücretsiz maske almak isterken sosyal mesafeyi unuttu. Topluluk, maske dağıtımının ardından son buldu.





İHA

izdiham , ücretsiz maske
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