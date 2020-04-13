''Ucuz vatandaşlık'' yabancıya satışı patladı !

Geçen yıl 7.4 milyon metrekare büyüklüğünde taşınmaz satıldı. Bu rakam 2015 yılında 1.6 milyon metrekare idi.

Türkiye’den en fazla taşınmazı Iraklılar aldı. İkinci sırada Ruslar, üçüncü sırada da Suudi Arabistan uyruklular geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün soru önergesine verdiği yanıtta 2012-2020 arasında yapılan toplam satışları açıkladı.

Açıklamaya göre adet olarak en fazla taşınmaz 51 bin 39 ile 2019’da satıldı, aynı yıl taşınmaz alan kişi sayısı da 48 bin 844 oldu.

2019’da bu rakam 7.4 milyon metrekare olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıla göre de iki kat arttı. Yabancıların 2018’de aldıkları taşınmaz büyüklüğü 3.8 milyon metrekare, toplam taşınmaz adedi 39 bin 147, taşınmaz alan yabancı sayısı ise 40 bin 305’ti.

Ocak 2012 ile 28 Şubat 2020 tarihleri arasında satışlarda ilk 10 ilin listesi ise şöyle: İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara, Muğla, Yalova, Aydın, Sakarya, Mersin, Trabzon.