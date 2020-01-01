Ucuza ekmek sattığı için cezalandırılmıştı... 2020 fiyatını açıkladı

Antalya’da 1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa ekmek satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle mahkemece haksız bulunan Ragıp Şahin, istinaf mahkemesinden zaferle döndü. Ragıp Şahin, hukuki sürecin tamamlanmasın ardından 2020 yılı tarifesini açıkladı. 2019 yılında 85 kuruştan sattığı ekmeğin fiyatında zam yapmayacağını aktaran Şahin, “85 kuruştan satmaya devam edeceğim. Daha düşük alabilirsek daha düşüğe satarız. Çünkü vatandaş ucuz ekmek istiyor” dedi.



2015 yılında fırın ve marketlerde 1 TL'ye satılan 200 gram ekmeği, 75 kuruşa sattığı için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından hakkında dava açılan market işletmecisi Ragıp Şahin, Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada haksız bulundu. Şahin, kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, mahalle bakkalının ekmeği maliyet tutarının altında satmadığını gerekçe göstererek, ticaret mahkemesinin kararını kaldırdı.

“EKMEĞİN KALİTESİYLE İLGİLENEN YOK”

Hukuk zaferi kazanan ve en son 75 kuruştan sattığı ekmeği 2019 yılında 85 kuruşa yükselten marketçi Ragıp, kararının ardından Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesinin davayı Yargıtaya taşıdığını söyledi.

“Haksız olduğum konu yok” diyen Ragıp Şahin, “Mali açıdan aldığımız fiyatın üzerine koyarak satmaya devam ediyoruz. Ekmeği 240 grama çıkardılar ve fiyatı 1.5 TL olacak denildi. 3-5 ay denendi olmadı, tekrar 200 grama döndüler. Oyuncak gibi oynuyorlar. Şu anda 200 gram ekmeği 1.25 TL diyorlar. Bu arada ekmeğin kalitesiyle ilgilenen hala hiç kimse yok. Sadece fiyatla ilgileniliyor. Belediye zabıtası da denetlemiyor. Fırıncılar odası ilgilenmiyor. Ekmek kaliteli çıkmış, çıkmamış kimsenin umurunda değil. Ben 30 yıldır bununla mücadele ediyorum” ifadelerini kullandı.

“CESARET OLUŞTU”

Davayı kazandıktan sonra çevredeki marketlerin ekmek fiyatlarında da düşüş yaşandığını aktaran Ragıp Şahin, “75 kuruşa hatta 60 kuruşa dahi satanlar var. Önceden ‘dava açarız' diye baskı yapılıyordu. Şu an da bir cesaret oluştu. Tedarik fiyatı uygun olduktan sonra herkes alıp, satıyor. En son 2 hafta önce Kırklareli'nden bir arkadaş aradı ve o da davalık olduğunu, benim davamı emsal göstereceğini söyledi. Yasa, aldığın maliyetin üzerine 1 kuruşluk kar koyup satabileceğini söylüyor. Yasa dışı yaptığımız bir şey yok” dedi.

“DAHA DÜŞÜK ALIRSAM DAHA DÜŞÜK SATARIM”

2020 yılında da maliyetlerin düşük olması durumunda 2020 yılında da ekmeği 85 kuruştan satmaya devam edeceğini belirten Şahin, “Daha düşük alırsam, daha düşüğe satarım. Vatandaş, en temel gıdası ekmeği ucuza yemek istiyorlar. Ekmekle doyuruyor vatandaş karnını. Günde 3-4 defa ekmek almaya gelen oluyor” diye konuştu.