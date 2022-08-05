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UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı

UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak organizasyona veda eden Fenerbahçe'de tribünlerde yer alan bir grup taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı yapması sonrası soruşturma başlatılmıştı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma dakikalarında 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etmişti. Ukrayna ekibinin ilk golünü atan Buyalskiy'nin gol sevinci ve tribünlere dönerek yaptığı tahrik edici hareket sonrası bazı taraftarlar "Vladimir Putin" tezahüratında bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçtaki Vladimir Putin tezahüratları sonrası harekete geçmişti. Yapılan açıklamada, Putin tezahüratları için Fenerbahçe'ye soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

FENERBAHÇE'NİN CEZASI AÇIKLANDI

UEFA, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.

Etiketler UEFA fenerbahçe
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