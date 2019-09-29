Uğur Dündar: Türkiye’nin önü açık, yeter ki prangalarımızdan kurtulalım

Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 3. Büyükçekmece Kitap Günleri’nin konuğu olan duayen televizyon habercisi ve usta gazeteci Uğur Dündar, Büyükçekmece’de büyük sevgisi gösterileri ile karşılandı.

“Bu cezayı da madalya olarak kabul ediyorum”

Mesleğinde 50 yılı dolduran Uğur Dündar’ın meslek yaşamını anlatan belgesel gösterimi ile başlayan programa ilgi büyük oldu. Tarih – Yazar Sacide Bolcan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Dündar, meslek yaşamında karşılaştığı güçlükleri anlattı. Gerçeklerin halk tarafından bilinmemesi için uzaklaştırılmak istendiğini ama hiçbir zaman yılmadığını kaydeden Uğur Dündar; “Bizim ideolojik aşırı bir saplantımız yok. Aşırı bir fikrin hiçbir zaman peşinde koşmadık. Biz yurtseveriz. Büyük önder Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin felsefesine sıkı sıkıya bağlıyız. Cumhuriyet sevdasıyız. Bunlarda herhalde bir kabahat, özür sayılmaz. Bir insanın yurtsever olması övünülecek bir husustur. Bende bununla gurur duyuyorum. Ve bu cezayı da madalya olarak kabul ediyorum” dedi.

“İçten içe saygı duyuyorlar”

Hiçbir zaman karamsar olmadığını da belirten Dündar şöyle konuştu; “İnanın her meslekte yurdunu seven, cumhuriyetin kuruluş felsefesine yürekten inanmış ve onu yaşatmak azminde olan değerli insanlar var. Türkiye çok değerli bir insan malzemesine de sahip. Hakarete uğramayan, iftiraya maruz kalmayan tehdit almayan, baskılarla karşılaşmayan bir gazeteci günümüzde zaten gazeteci değildir. Biz herkesi memnun edersek o zaman işimizi tam yapmıyoruz demektir. Birleri bize kızacak, öfkelenecek, üzerimize gelecek cezalandırmak isteyecek ama inanın onlar bile bu dürüst insanlara içten içe saygı duyuyorlar.”

“Ülkenin önünü hep birlikte açacağız”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Uğur Dündar’ı ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi; “Sizin gibi cesur, vatanını ve milletini seven, yurt sevgisiyle mesleğini yoğurup onu bütün benliğine taşıyabilen kişi olarak önder oldunuz. İnşallah daha çok uzun zaman bu milletin gerçekleri öğrenmesine önder olacaksınız. Ne kadar kelepçe vurursa vursunlar, ne kadar engellerse engellesinler bu ülkede cesur yürekler çıkacaktır. Bu ülkenin önünü hep birlikte açacağız. Daha güzel yarınlara, daha güzel demokrasiye, daha güzel insan haklarına ve özgürlüklere hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz.”