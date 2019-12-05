Uğur Dündar'dan AK Partili Bülent Turan'a sert sözler !

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Londra'da gezerken bir sokak sanatçısının saksafon ile "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını çaldığını duyunca eşlik etmiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Londra'da gezerken bir sokak sanatçısının saksafon ile "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını çaldığını duyunca eşlik etmiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Uğur Dündar twitter hesabından şunları yazmıştı:

“Müthiş bir olay yaşadık. Dostum Atilla Sertel ve eşiyle Londra'nın en ünlü caddesi Oxford Street'de yürürken İzmir Marşı'nı çalan bir sokak müzisyenine rastladık. O çaldı biz söyledik. Nereden geldiğini sordum: Ermenistan dedi...”

Uğur Dündar’ın mesajının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da aynı sokak sanatçısına saksafonla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim şarkısı Dombra’yı çaldırdı.

"SELAMI VAR"

AK Partili Bülent Turan ise “Çok selamı var! ‘Dünyada gördüğüm en cimri adam’ diyor” mesajını paylaşarak Dündar'ı etiketledi.

AK Partili Bülent Turan’a yanıt veren Uğur Dündar ise “Sn.Bülent Turan; Bunları Ermeni çalgıcıya ekonomik sıkıntılar içindeki ülkenin kaç lirasını verip söylettin?

Yığınla aç ve işsiz insan varken harcadıklarından ve yaptıklarından utan. Evet ben paramı dikkatli harcarım. Çünkü okutmam gereken çok şehit asker ve polis çocuğu var!.” dedi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Uğur Dündar, şunları kaydetti:

"Bak Sn.@turanbulent Yandaşlarina yalvarma! Insanların işsizlik ve açlıktan siyanürle intihar ettikleri ulkede paradan puldan bahsetme! Başka isin yokmuş gibi sen sataştın! Karşılığında tokat gibi cevabını aldın! Beyhude çabalarla 90'dan yediğin golü çıkartmaya ugraşma! Nokta!.."