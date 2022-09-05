Ukrayna limanlarından 3 gemi daha hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna limanlarında hazırlıklarını tamamlayan 3 gemi daha bugün sabah itibarıyla limandan hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna limanlarında hazırlıklarını tamamlayan 3 gemi daha bugün sabah itibarıyla limandan hareket etti." açıklamasını yaptı.