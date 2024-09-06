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Ukrayna parlamentosundan savaş giderleri itirafı

Ukrayna parlamentosundan savaş giderleri itirafı
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Batılı ülkelerden önceden olduğu gibi yüksek miktarda mali yardım alamayan Kiev'in muharebe sahasındaki personelin maaşlarını ve diğer giderleri karşılamak için yeterli kaynağa sahip olmadığı belirtildi.

Ukrayna milletvekili Roksolana Pidlasa, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın ordunun savaş giderlerini karşılayacak parası kalmadığını itiraf etti.

Pidlasa, "Ukrayna Savunma Bakanlığı bize 20 Eylül'e kadar savaş giderlerini karşılayacak paralarının olmadığını söylüyor. Ancak 20 Eylül'den önce devlet bütçesinde değişiklik yapılmasını oylayacağız. Yüksek Rada'da yapılacak toplantının tarihini şu anda söyleyemem ama 17-18 Eylül'de bu oylamanın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Söz konusu mali zorlukların ABD'den finansman temininde yaşanan gecikmelerden kaynakladığını söyleyen Pidlasa, bundan dolayı Kiev'in kendi bütçesini kullanarak silah aldığını ve askerlerin maaşları için ayrılan kaynakları tükettiğini vurguladı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, geçen ay yaptığı açıklamada, savunma ihtiyaçları için ciddi bir finansman eksikliği olduğunu ve açığın 12 milyar dolardan fazla olduğunu ifade etmişti.

Financial Times gazetesi, Ukrayna'nın yıllık 87 milyar dolarlık bütçesinin neredeyse yarısını savunma harcamalarına ayırdığını, ancak yurtiçi gelirlerinin yalnızca 46 milyar dolar olduğunu yazmıştı.

Yüksek Rada milletvekili Aleksandra Ustinova, devlet bütçesindeki açıkların Batı'dan sağlanan finansman yardımıyla kapatıldığına dikkat çekerek ABD'nin yardımı durdurması halinde, Kiev'in eli kolu bağlı bir şekilde G7 ülkelerine başvurmak zorunda kalacağını belirtmişti.

Etiketler ukrayna savaş savaş giderleri
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