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Ukrayna'da CNN Türk ekibine saldırı! Muhabirlere ulaşılamıyor

Ukrayna'da CNN Türk ekibine saldırı! Muhabirlere ulaşılamıyor

Lviv'den yola çıkan CNN TÜRK aracına Kiev yakınlarında saldırıya uğrarken araçta bulunan iki muhabire ulaşılamadığı bildirildi.

Lviv'den yolan çıkan CNN TÜRK aracı Kiev yakınlarında hedef alındı. Ekipte muhabir Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı'nın olduğu belirtildi. Hande Fırat, araçlarının lastiklerine ateş açıldığı ve konvoy ile birlikte geri döndüklerinin bilgisini verdi. 

CNN TÜRK'te Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat, Ukrayna'da yaşanan sıcak gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

Lviv'den Kiev'e giden CNN Türk ekibinin aracına Kiev yakınlarında ateş açıldı. Ekipte Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı var. Aracın lastiklerini isabet aldığı, konvoydaki diğer araçlarla geri dönüyorlar bilgisi var.

Aracın lastiklerine isabet almış, iki lastik patlamış. Konvoyda diğer araçlarla Kiev'e giremeden geri döndükleri bilgisi var.

Konuşan arkadaşımızın söylediği, 'Ne yapacaklarını bilmiyorlardı, konvoyla geri dönüyorlardı. Hat koptu.'

Şimdi Samet'e de Emre'ye de ulaşmaya çalışıyoruz. Editör arkadaşlarımızla yazışıyoruz. Allah korusun ama herhangi bir kötü bir durum var mı yok mu... Belli ki CNN Türk'ten İdris Arıkan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişler. Bugün yola çıkmışlardı.

Samet'in İdris ile yaptığı telefon görüşmesinden edindiğimiz bilgi şu an için şu: Araçların lastiklerine ateş açıldığı, konvoyda başka araçların da olduğu ve geldikleri yoldan geri dönmekte oldukları yönünde.

CNN Türk

Etiketler saldırı cnn turk muhabir
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