Ukrayna'dan tahıl yüklü 3 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından 3 geminin daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi. (DHA)