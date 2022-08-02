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Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul'da

Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul'da

MSB, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin İstanbul'a ulaştığını duyurdu.

Türkiye'nin arabuluculuğunda çözülen tahıl krizinde ilk sevkiyat için süreç işliyor.

Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi Karadeniz'de ilerliyor.

İHA'nın haberine göre RAZONİ adlı gemi İstanbul'da müşterek heyet tarafından denetlendikten sonra Lübnan'a doğru yoluna devam edecek.

İstanbul'a ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda son duruma ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada geminin İstanbul'a ulaştığı belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler ukrayna türkiye tahıl Odessa
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