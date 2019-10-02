Ukraynalı annenin girişimleri sonuçsuz kaldı

İş insanı Şevki Melih Eker ile Ukraynalı muhasebeci Svitlana Krychun, 2016 yılında evlendi. Çiftin, şu an 1, 5 ve 3 yaşlarında olan 'Selena' ve 'Melisa' isimlerini verdikleri 2 kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak çift, 'şiddetli geçimsizlik' yaşamaya başladı. Krychun, Ankara'da boşanma davası açtıktan bir ay sonra eşine karşı şiddet gördüğü iddiasıyla koruma kararı aldırdı. Çocukların velayeti de geçici olarak anneye verildi. Mahkeme, baba Eker'in ise kızlarını ayda 2 gün görmesine karar verdi.

Şevki Melih Eker, 2 kızını, en son 17 Ağustos günü, Svitlana Krychun'un Ankara'daki evinden aldı. Ardından da kayıplara karıştı. Ukraynalı anne, babaları tarafından alınan çocuklar kendisine geri getirilmeyince polise ve savcılığa başvurdu. Mahkeme, Eker hakkında yakalama kararı çıkarttı. Şevki Melih Eker, karardan bir süre sonra Bodrum'da polis merkezine giderek ifade verdi. İfadesinin ardından serbest bırakılan baba, anneye cep telefonu aracılığıyla kızlarının fotoğraflarını gönderdi. Kızlarına ulaşmak için mücade eden Svitlana Krychun, Ukrayna Büyükelçiliği ile irtibata geçti. Yapılan araştırmalar sonunda babanın, kızlarıyla birlikte Marmaris'te olduğu tespit edildi.

Krychun, 2 hafta önce Marmaris'e gelip, avukat Arzu Alper ile birlikte hukuki süreç başlattı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'çocukların bulunması için' başvuran anne ve avukatı, 15 gün boyunca 2 kızın fotoğraflarını sosyal medya ve basın ile paylaşarak, görenlerden yardım istedi.

2 VİLLADA ARAMA YAPILDI

Yine bu süreçte baba ve kızlarının olabileceği 2 villa tespit edildi. Savcılık izniyle 2 villada yapılan aramalarda çocukların izine rastlanmadı.

KARŞILIKLI OLARAK BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Öte yandan çift, karşılıklı olarak birbirlerinden 'Hak mağduriyeti, kişisel verileri paylaşma, çocuk kaçırma' suçlarından şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine Svitlana Krychun ve Şevki Melih Eker, avukatları eşliğinde adliyeye giderek ifade verdi. Bu arada taraf avukatları da çift arasında uzlaşma sağlamaya çalıştı. Ancak yapılan tüm girişimlere rağmen baba ve anne uzlaşmadı.

İki kızına kavuşamayan Krychun, 30 Eylül akşamı Ankara'ya döndü. Ankara'da açılan boşanma davasına henüz duruşma günü verilmediği öğrenildi.

HUKUKİ VE CEZAİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili DHA muhabirine telefonda konuşan Svitlana Krychun avukatı Arzu Alper, müvekkilinin bir süreliğine yaşadığı Ankara'ya gittiğini belirterek, "Velayetin anneye verilmesi için hukuki süreç devam etmektedir. Annenin Marmaris'ten ayrılması vazgeçtiği anlamına gelmesin. Çocukların bulunması için müracaatımız var. Anlaşma sağlanması için bir araya gelindi ama bir sonuç elde edilmedi. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz ve hukuk ile mücadelemiz devam edecektir. Hukuki ve cezai mücadele devam ediyor. Ana kuzusu iki yavrunun bir an önce annelerine kavuşması için çabalarımızı sürüyor" dedi.