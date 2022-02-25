Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın tanklarında kafa karıştıran ''Z'' işareti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi tüm dünyanı ayağa kaldırırken Rus ordusunun tanklarındaki Z işareti tartışma yarattı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle 2 gündür dünya diken üstünde. Rus tanklarından gelen görüntüler ise kafaları karıştırdı.

Rus ordusuna ait tankların üzerine beyaz boyayla çizilen ‘Z’ harfinin ne anlama geldiği Batı medyasında merak konusu oldu.

RUSYA KAYNAKLARI 'ZAPAD' DEDİ

Rusya’da resmi kaynaklar, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin bu tankların üzerine yazıldığını söylüyor.

"ELE GEÇİRDİK"

Resmi olmayan açıklamalara göre ise, Rus dilinde “ele geçirdik” anlamına gelen “Zabiraem” kelimesinin baş harfi olarak “Z” Rus tankların üzerine çiziliyor.

UKRAYNA ORDUSU DA AYNI TANKLARI KULLANIYOR

Ukrayna ordusunun da bu tanklardan kullandığını belirten Batılı askeri uzmanlara göre, Ruslar iki ordunun tankları arasında karışılıklık olmaması için kendi askeri araçlarının üzerine beyaz boyayla “Z’ harfi çiziyor.

Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki varlığı (13 Şubat 2022)AP Photo



Rus tanklarının üzerinde yer alan “Z” harfi çoğu zaman bir karenin içinde yer alırken, bu harfin bazen bir üçgen, bazen bir daire bazen de çerçevesiz olduğu durumların da bulunması Batılı askeri uzmanların kafasını karıştıran konuların başında geliyor.

Batı medyasına göre, tankların üzerine çizilen “Z” harfiyle ilgili yapılan spekülasyonlar ise kesinlikle sınır tanımıyor.

Kimisine göre, “geri dönüş yok” anlamında, kimi zaman Rus aşırı milliyetçi lider Vladimir Zhirinovsky’nin soyadının ilk baş harfi olduğu için veya masal kahramanı Zoro’nun baş harfini temsil ettiği için “Z” harfi tankların üzerine çiziliyor.

İngiliz basınında 2. Dünya Savaşı’nın sonunu getiren Normandiya Çıkartması için verilen “D-Günü” kod adına atıfta bulunarak, Rusya’nın işgali “Z-Günü” olarak tanımladığı bile iddia ediliyor.