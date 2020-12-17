  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Aralık 2020 16:41

Ula Belediye Başkanı Akkaya hayatını kaybetti

Muğla'da Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, fenalaşması sonucu hayatını kaybetti. AK Partili Akkaya'nın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Ula Belediye Başkanı Akkaya hayatını kaybetti
A+ A-

Muğla'da Gölcük Mahallesi'nde ev ziyaretleri yapan 62 yaşındaki Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, bu sırada fenalaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası AK Partili Akkaya'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

AA

ak parti , ula belediye başkanı , ismail akkaya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM