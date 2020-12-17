Ula Belediye Başkanı Akkaya hayatını kaybetti

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Muğla'da Gölcük Mahallesi'nde ev ziyaretleri yapan 62 yaşındaki Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, bu sırada fenalaştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İki çocuk babası AK Partili Akkaya'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
AA
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