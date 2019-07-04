Ülker’in torunu ‘fakirlik belgesi’ aldı

Dedesinden kendisine kalan hisselerinin elinden alındığını öne süren Özokur, açtığı davadaki yüksek harcı ödeyemeyince adli yardım talebinde bulundu.

Diken'den Ali Çiçek'in haberine göre, adli yardım için muhtarlıktan da yazı alan Özokur için “Hiçbir sosyal güvencesi yok, mağdur olduğu muhtarlığımızca bilinmektedir” dendi.

Cirosu 52 milyar liraya yakın olan ve toplamda 60 bin çalışanı bulunan Ülker’in de bünyesinde olduğu Yıldız Holding ‘miras davası’ ile gündemde.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava dosyasında önemli ayrıntılar yer aldı.

Yüzde 3.5’lik hisse

Söz konusu davayı açan isim Ömer Özokur. Özokur, Sabri Ülker’in kızı Ahsen Özokur’un üç çocuğundan biri. Özokur’un biri üvey diğer iki kardeşi ise Ahmet Özokur ve Ali Ülker. Bir dönem Yıldız Holding’in bazı şirketlerinin yönetiminde de yer alan Ömer Özokur açtığı davada, dedesi Sabri Ülker’in vefatından önce kendisine bıraktığı yüzde 3.5’lik Yıldız Holding hissesinin elinden alındığını iddia ediyor. Özokur, mahkemeden bu durumun tespitini ve söz konusu hissenin kendi adına tescilini istedi.

Muhtarlık: Mağdur olduğunu biliyoruz

Yargılama aşamasında davacı tarafın karşısına yüksek bir harç ödemesi çıktı. Mahkeme 42 milyon 693 bin 75 liralık harcın ödenmesi için süre tanıdı. Bu süreçte Özokur mahkemeden adli yardım talebinde bulundu. Bunun için gerekli evraklar mahkemeye sunuldu. Dosyaya sunulan evraklardan biri de Özokur’un talebi ile muhtarlıktan verilen yazı. Beşiktaş Kültür Mahallesi Muhtarı Dursun Gül imzasını taşıyan yazı 10 Mayıs 2019 tarihli. ‘İlgili kuruma’ başlığı ile hazırlanan yazıda Ömer Özokur için şöyle deniyor: “Hiçbir sosyal güvencesi olmadığı ve aynı zamanda mağdur olduğu muhtarlığımızca bilinmektedir.”

Ödeyecek durumu yok

Dava dosyasına giren söz konusu yazı ile birlikte, dava dilekçesinde Özokur’un üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının olmadığı, söz konusu harcı ödemek için satabileceği bir varlığının olmadığı belirtildi. Dava dosyasına göre davalı konumda ise Murat Ülker, Ali Ülker, Ahsen Özokur, Ahmet Özokur, Yıldız Holding AŞ ile Üs Holding AŞ yer alıyor. Davalılar adına yapılan ortak savunmada ise Özokur’un iddialarının gerçeği yansıtmadığı, adli yardım talebi ve davanın reddine karar verilmesi istendi.

Mahkeme talebi geri çevirdi

Mahkeme, tarafların delil ve savunmalarını aldıktan sonra adli yardıma ilişkin karar verdi. Mahkemenin 24 Mayıs tarihli kararına göre, Özokur’un adli yardım talebi geri çevrildi. Mahkeme, belirlenen harcın ödenmesi için süre verdi.

En zenginler listesindeydi

Muhtarlık yazısında “Sosyal güvencesi yok, mağdur durumda” denilen Ömer Ozokur, 3 yıl önce en zengin 100 isim listesinde yer almıştı. Anılan listede Ömer Özokur 320 milyon dolarlık serveti ile 82’nci sırada yer almıştı. Anılan listenin ilk sırasında ise, şimdilerde davalık olduğu dayısı Murat Ülker, 4.4 milyar dolarlık serveti ile yer almıştı.

60 bin çalışanı var

70 yıl kadar önce Eminönü Nohutçu Han’da Sabri Ülker ve kardeşi tarafından temeli atılan Yıldız Holding’in yaklaşık 60 bin çalışanı var. Cirosu 52 milyar lirayı bulan holdingin 80 fabrikası bulunuyor. Yıldız Holding 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapıyor.



