Ülkü ocaklarında korkunç falaka iddiası !
Ülkü ocaklarında korkunç falaka iddiası !
AK Parti İzmir adaylarını açıklıyor
AK Parti İzmir adaylarını açıklıyor
Aracı olanlar dikkat ! ''Yetkili servis'' uyarısı...
Aracı olanlar dikkat ! ''Yetkili servis'' uyarısı...
Bakan'dan ücretli poşetlerle ilgili önemli açıklama
Bakan'dan ücretli poşetlerle ilgili önemli açıklama
İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları
İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları
Memurlara bu ay 3 ayrı zam alacak
Memurlara bu ay 3 ayrı zam alacak
2018 yılında Türkiye'de en çok satılan 20 otomobil...
2018 yılında Türkiye'de en çok satılan 20 otomobil...
Estetik için İstanbul'a gelen Suudi genç kız hayatının şokunu yaşadı
Estetik için İstanbul'a gelen Suudi genç kız hayatının şokunu yaşadı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Ocak 2019 14:41

Ülkü ocaklarında korkunç falaka iddiası !

Antalya'da bir genç, arkadaşı ve yanındakilerinin falaka yöntemiyle şiddet uyguladığını iddia ederek dava açtı.

Ülkü ocaklarında korkunç falaka iddiası !
A+ A-

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Mehmet Buğra B. (18), arkadaşı Emin Y. ve yanındakilerin kendisine falaka yöntemiyle şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu.
 
Korkuteli'nde oturan Mehmet Buğra B., 1 Ocak'ta akşam saatlerinde arkadaşı Emin Y. (18) tarafından 'toplantı var' denilerek üyesi olduğu Korkuteli Ülkü Ocakları binasına çağırıldığını söyledi. Mehmet Buğra B., burada, Emin Y.'nin kendisine otomobille kentte çok gezdiğini söylediğini ve kendisine selam vermediğini iddia ettiğini aktardı. Bu nedenle Emin Y.'nin kendisini azarladığını kaydeden Mehmet Buğra B., "Emin Y.'nin talimatıyla yanındakiler falaka düzenini kurdu. Sonra beyzbol sopasıyla defalarca ayak tabanlarıma vurdu. Yanında başkaları olduğu için karşılık veremedim. Ardından da oradan ayrıldım" dedi.

Durumu babası Bayram B.'ye anlattığını belirten Mehmet Buğra B., darp raporu aldığını, polise şikayette, savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Emin Y. ise falaka iddialarının doğru olmadığını, ancak kavga ettiklerini belirtti. Mehmet Buğra B.'nin kendisini darp ettiğini ileri süren Emin Y., Mehmet Buğra B.'nin babası Bayram B.'nin de kendisini tehdit ettiğini, hakkında polise şikayette bulunduğunu söyledi.

KORKUTELİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI YURT: ARKADAŞLAR ARASINDAKİ BİR KAVGA

Korkuteli Ülkü Ocakları Başkanı Alper Kaan Yurt ise, "Olaya karışan taraflar çok yakın arkadaş. Aralarındaki bir anlaşmazlık nedeniyle kavga etmişler. İki tarafla da görüştük ve barıştırdık. Kesinlikle kabul etmediğimiz bir olay. Arkadaşlar arasındaki bir kavga" dedi.

DHA

şiddet , falaka , ülkü ocakları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM