Ülkü Ocakları'nda silahlar konuştu!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapan Esat K., görevi devraldığı Muhammet K.'yı çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek yaraladı. Kılınç, polis ekiplerine teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde halefe ve selefler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi de tutuklandı. DHA'da yer alan habere göre Olay, pazar günü akşam saatlerinde, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat K., iddiaya göre, kendinden önceki başkan Muhammet K. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Esat K., tabancayla Muhammet K.'ya ateş ederek, kaçtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Muhammet K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastaneye sevk edilen Muhammet K., yoğun bakımda tedaviye alındı.

DÜN AKŞAM TESLİM OLDU



Olay sonrası her yerde aranan Esat K., dün Afşin Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Elbistan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Esat K., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA