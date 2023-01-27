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Uludağ'da beklenen kar yağışı nihayet başladı

Uludağ'da beklenen kar yağışı nihayet başladı
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Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da beklenen kar yağışı nihayet başladı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 3, en düşük ise sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Sömestr tatilini fırsat bilerek Uludağ’a gelen kayak severler ise kar yağışıyla birlikte pistleri doldurdu. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının önümüzdeki hafta Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

Etiketler kar uludağ kar yağışı
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