Uludağ'da kaybolan dağcıların son görüntüleri

Görüntülerde, zeminin karlı ve havanın sisli olması dikkati çekiyor. Kayıtlarda, bir süre yürüyen Sarp ve Alpaslan'ın zaman zaman kendi aralarında konuştuğu görülüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan ailelerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle insanlı keşif uçakları ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle yapılan, havadan arama çalışmalarına ara verilmişti. Karadan aramaların sürdürüldüğü bölgelerde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştığına dikkat çekilmişti.

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