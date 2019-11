Uludağ'da nefes kesen görüntü... Ölümle burun buruna!

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ile şehir merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattı bakıma alındı. 144 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın sayılı Türkiye'nin en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik AŞ'de bakım çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Yaklaşan kar sezonu öncesi bakıma alınan teleferikte her birinin yüksekliği 50 metreye yakın 45 direk ve 144 kabin tek tek kontrol edilip üst düzey güvenlik tedbirleri alınarak bakımları yapılıyor.

Görenler korku ve hayranlıkla izliyor

Uludağ'a daha emniyetli çıkılabilmesi için başlatılan bakım çalışmasında sadece eğitimli ve sertifikalı personel görev alıyor. Teleferikte Uludağ'a kadar yükseklikleri 20 ile 45 metre arasında değişen 44 adet direk yer alıyor. Ekipler, bu direklerden merkezden Sarıalan'a kadar olan 24 adet direk ile kabin ve istasyonların bakımını yapıyor. Vatandaşlara bir an önce hizmet verebilmek için şiddetli rüzgara rağmen ölüme meydan okurcasına çalışan ekipler, bakımları en kısa sürede bitireceklerini söyledi. Halk arasında Kaynana Çukuru olarak ifade edilen bölgede zeminden yüksekliği 165 metreyi bulan hatta adeta dans edercesine çalışan ekipler, izleyenlerin başını döndürüp kendilerine hayran bırakıyor.

"Arkadaşlarımız 165 metre yüksekte bakım çalışması yapıyor"

Makine Mühendisi Yavuz Serkan Karakoç, "teleferiğin 25 adet direğinin bakımını yapıyoruz. Bakımları 2 hafta şeklinde programladık. İlk hafta ilk hafta arkadaşlar direklerin yağına ve makara aşınmalarına bakıyorlar. Daha sonrada hattın güvenliği için sistemi çalıştırıp çalışmasını kontrol edecekler" dedi.

Yerden yüksekte çalışan bakım işçileri için her türlü iş güvenliği tedbirini aldıklarını belirten Karakoç, "Kaynana çukuru diye bilinen bir bölge var. Buradaki direklerimiz yerden 165 metre yüksekte, lakin arkadaşlarımız zor şartlarda bu işin üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Bütün arkadaşlarımızın yüksekte çalışma belgesi var. İş güvenliğine uygun bir şekilde kıyafetlerini giyip kemerlerini, baretlerini takıp çalışıyorlar. Arkadaşlarımız her türlü donanıma sahipler" dedi.

Gelişen teknoloji ile birlikte sitemi her yıl modernize ettiklerini ifade eden Karakoç, "Eski sistemde elektrik kesintilerinde sıkıntılar yaşanıyordu. Bu yeni sistem yolcuların hatta kalmaması için 3 seçenek sunuyor. Elektrik kesintilerinde 5 dakika içerisinde jeneratörler devreye giriyor. Jeneratörde aksilik olursa kendi bünyesinde hazır olan dizel motorlar devreye girerek hiç bir şekilde yolcular kabinde kalmıyor. Sistem 144 kabinden oluşuyor. Kabinlerin her biri 8 kişilik ve 9 kilometrelik hat uzunluğu ile dünyada sayılı durumda. Türkiye'de ise en uzun teleferik hattı. 4 istasyondan oluşuyor. Teferrüç, Kadıyayla, Sarıalan ve Kurbağakaya istasyonları. Yolcularımız Uludağ'ın tüm güzelliklerini bu istasyonlar arasında yaklaşık yarım saatlik bir gezi ile görebiliyor. Sadece kış sezonunda değil 4 mevsim misafirlerimizin hizmetindeyiz. Sonbaharda sarının yeşilin tüm tonlarını görmek mümkün. Uludağ her mevsim ayrı güzel" diye konuştu.

30 dakika doğa ile iç içe

Başlangıç noktası olan Teferrüç istasyonunda başlayıp Kadıyayla ve Sarıalan istasyonları ile devam ederek Uludağ'daki Kurbağakaya istasyonunda son bulan yarım saatlik teleferik yolculuğu, yerli ve yabancı turistlere doğa ile iç içe hazan mevsiminin tüm renklerini izleme fırsatı sunuyor. Karın yağmasıyla birlikte talebin had safhaya çıktığı teleferik turist akınına uğrarken, her kış dönemimde özellikle sömestr tatillerinde istasyon önünden başlayıp metrelerce devam eden insan kuyruğu oluşuyor.