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Uludağ'da teleferik ücretlerine de zam geldi

Uludağ'da teleferik ücretlerine de zam geldi
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Türkiye'nin en önemli kış turizm bölgelerinden olan Uludağ'da teleferik ücretlerine yüzde 50 zam geldi.

Yeni yıl öncesi kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da teleferik ücretlerine zam geldi.

Yüzde 50’ye yakın zam gelen ücretler, Bursa Teleferik resmi internet sitesinden yayımlandı.10.00-18.00 saatleri arasından hizmet veren teleferikte gidiş-geliş 90 lira olan teleferik fiyatları, kış sezonu başlamasıyla 130 lira oldu.

Öğrenci bilet fiyatları gidiş-dönüş için 70 lira belirlenen teleferikte, 2016 ve sonrasında doğanlar için fiyat tarifesi uygulanmıyor.

 

Etiketler teleferik uludağ uludağ teleferiği zam
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