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  3. 04 Aralık 2019 15:21

Uludağ'dan bir kötü haber daha ! Dağcıları arayan ekip kayboldu

Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmalarına katılan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra irtibat kurulan AKUT ekibini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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Bursa Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor.

TELSİZ İRTİBATI KESİLDİ

Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Dereye düşen AKUT personelinin donma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

AKUT İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.

Hiçbir iz yok ! Uludağ'da kaybolan dağcılar için yeni açıklamaHiçbir iz yok ! Uludağ'da kaybolan dağcılar için yeni açıklama

 

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