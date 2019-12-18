Uluıdağ'da bulunan cansız bedenlerden birinin kimliği belli oldu

Uludağ'da bulunan cansız bedenlerden birinin, kayıp Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi.



Üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkan ilk ceset, helikopterle bölgeden alınarak İl Jandarma Komutanlığına taşındı. Ceset daha sonra ambulansla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Morga gelen yakınları, cansız bedenin Sarp'a ait olduğunu teşhis etti.

Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede, Uludağ'da cesedi bulunan Efe Sarp'ın ölüm nedeninin ısı kaybına bağlı hipotermi olduğu belirlendi.Kaynak: Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi

Aynı bölgede Efe Sarp'ın cesedine ulaşıldıktan yaklaşık 3 saat sonra bulunan cenazenin de Adli Tıp Kurumuna nakledilmesi için başlatılan çalışma ise sürüyor.